SÃ³nar Lisbona 2025: annunciati i primi artisti in lineup

Lisbona si prepara ad accogliere la quarta edizione di Sónar Lisboa, in programma l’11, 12 e 13 aprile 2025 nel suggestivo Parque Eduardo VII, un polmone verde al centro della città. Il festival, ormai punto di riferimento per gli appassionati di musica elettronica e cultura digitale, offre un’esperienza immersiva che unisce tradizione e avanguardia in una cornice unica.

Una storia di innovazione: l’anima di Sónar

Fin dalla sua nascita nel 1994, Sónar si è distinto come un festival innovativo, capace di abbattere confini tra generi, discipline e tecnologie. Ogni anno, a giugno, l’edizione di Barcellona attira pubblico da tutto il mondo grazie a una programmazione visionaria che esplora nuove frontiere musicali e culturali. Oltre a ospitare artisti di fama internazionale, Sónar è una piattaforma per collaborazioni inedite e progetti sperimentali che uniscono musica, performance e tecnologia. Il Parque Eduardo VII si conferma sede ideale del festival, unendo natura, storia e cultura. Al centro dell’evento, il Pavilhão Carlos Lopes, edificio iconico del patrimonio architettonico di Lisbona, aggiunge ulteriore fascino a un’esperienza già straordinaria. Con l’introduzione nel 2013 di Sónar+D, il festival ha ampliato il suo sguardo verso il futuro, includendo installazioni, conferenze e performance che analizzano il ruolo della tecnologia emergente nel plasmare il nostro mondo. Dopo oltre 100 edizioni in città di tutto il pianeta, Sónar rimane un laboratorio creativo in continua evoluzione.

La prima wave di annunci di Sónar Lisboa 2025

I primi artisti confermati in lineup conferma l’impegno del festival nel celebrare sia nomi affermati sia voci emergenti della scena elettronica. Tra i primi nomi annunciati, Marcel Dettmann con il live set “My Own Shadow”, Nina Kraviz, Anetha, e il britannico Max Cooper con uno spettacolo audiovisivo in esclusiva. E poi ancora ISAbella, il b2b tra BASHKKA e Ogazón, Amor Satyr & Siu Mata, Modeselektor e The Hakke Show del nostrano Gabber Eleganza. Completano il programma Juliana Huxtable, Jennifer Cardini, Héctor Oaks, JASSS e Clementaum. La programmazione si divide in due momenti: Sónar by Day (12 e 13 aprile), con tre palchi dedicati a performance live e DJ set, e Sónar by Night (11 e 12 aprile), su un unico palco, con live, dj-set e ed esclusive audio-visuali.

