Botta e risposta con Issam Dahmani

Il 14 giugno è uscito per Quattro Bambole Music “Horizon”, l’EP di esordio di Issam Dahmani, conosciuto anche con lo pseudonimo di NNatn. Nato e cresciuto e Perugia, e dj-resident della club-night Tangram, le sue release come Nnatn, dal taglio più garage/deep-house, sono state pubblicate da label internazionali come Pogo House e Liztomaniac. Con questo EP, muovendosi tra deep-house, balearic disco e con accenti afro, Issam Dahmani guarda ad artisti come Soichi Terada, Larry Heard e Kerri Chandler, dando alla luce sei tracce che si rivelano una soundtrack perfetta per accompagnare le prime notti estive.

In occasione dell’uscita di “Horizon”, questo è quello che ci ha raccontato.

Quando hai deciso di diventare DJ?

Non mi reputo un DJ vero e proprio, dato che non è molto che metto i dischi. È iniziato tutto quasi per gioco, però ho scoperto che mi piace per la creatività che richiede. Ogni set è un’esperienza nuova e, anche se sono ancora all’inizio, mi sto appassionando sempre di più a questo mondo.

Quando hai capito che ce la “stavi facendo”?

Per essere sincero, non credo di poter dire di avercela fatta in senso tradizionale. La musica per me è soprattutto una passione e un hobby che mi porta gioia. Comunque, mai dire mai nella vita: ogni giorno porta nuove possibilità e sorprese!

I tuoi DJ preferiti?

Non ho DJ preferiti in particolare, poiché ammiro un po’ tutti i DJ che portano una proposta musicale ricercata, interessante e originale.

E i tuoi club e i tuoi festival preferiti?

Purtroppo, in Italia sono rimasti pochi veri e propri club che propongono musica di un certo tipo. Tuttavia, ci sono ancora belle situazioni che riescono a mantenere alta la qualità musicale e l’atmosfera.

Come definiresti la musica che suoni e produci?

La mia musica può essere definita House, Balearica, ma non mi piace darle delle etichette. Cerco sempre di creare delle sensazioni per chi ascolta.

Il momento che ricordi con più piacere nella tua vita da DJ?

Non è da molto che metto i dischi, ma sicuramente un bel momento che ricordo è stato qualche mese fa, con il mio set prima di Crackazat. L’energia che si è creata all’interno del locale è stata fantastica. È stata una serata dove tutto si è allineato alla perfezione.

E quello più assurdo o imbarazzante?

Beh, direi che è stato quando, per distrazione, ho premuto il cue sbagliato e ho stoppato la musica all’improvviso!

Come trascorri il tempo libero?

Nel mio tempo libero, mi piace molto seguire il calcio e stare con i miei amici. Inoltre, passo un sacco di tempo a scoprire nuova musica. Mi diverto a esplorare generi diversi e a trovare pezzi interessanti. È un bel mix di passioni che mi tiene sempre attivo e ispirato!

Come ti rapporti con i social network?

Non sono un grande fan dei social network. Diciamo che li utilizzo principalmente per scopi pratici: sponsorizzare le serate a cui partecipo e condividere nuova musica. Li vedo più come uno strumento per far conoscere quello che faccio, piuttosto che un mezzo per raccontare la mia vita quotidiana. Preferisco concentrarmi sul creare esperienze dal vivo piuttosto che sul curare un’immagine online.

I tuoi prossimi progetti? Hai date in programma nel futuro prossimo?

Per i prossimi mesi, spero di concludere qualche altro disco e continuerò a collaborare con l’evento Tangram, che si svolge all’Urban di Perugia.

