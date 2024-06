Botta e risposta con Jonas Blue

Il maestro della musica pop-dance Jonas Blue è uno degli artisti più influenti e di successo della scena britannica e non solo: basti dire che i suoi brani “Fast Car” e “Perfect Strangers” hanno superato il miliardo di stream su Spotify. Dopo aver pubblicato di recente “Mountains”, con le collaborazioni di due grandi talenti come Galantis e Zoe Wees, Jonas sarà in Italia al Youth Festival di Sassuolo il prossimo 26 di giugno: alla kermesse emiliana anche Mark & Kremont, Dargen D’Amico e BNKR44.

In attesa di ascoltarlo live a Sassuolo, questo è quello che ci ha raccontato il dj e producer britannico.

Ciao Jonas, e benvenuto su notizie.it

Quando hai deciso di diventare un DJ?

Ho sempre avuto una passione per la musica. Ho iniziato a sperimentare con il DJing durante la mia prima adolescenza e, già a 11 anni, sapevo che volevo perseguirlo seriamente.

Quando hai capito che questa era la tua strada?

Credo che il momento in cui ho realmente capito di avercela fatta sia stato quando il mio singolo “Fast Car” ha iniziato a guadagnare un’enorme trazione a livello globale. Sentirlo alla radio, vederlo scalare le classifiche e ricevere feedback incredibili dai fan di tutto il mondo è stata un’esperienza surreale. Quello è stato il momento in cui ho sentito di essere arrivato sulla scena musicale internazionale.

Chi sono i tuoi artisti preferiti?

Ho un immenso rispetto per molti DJ, ma alcuni spiccano: Calvin Harris per le sue incredibili abilità di produzione, David Guetta per la sua capacità di sfornare continuamente successi, e Avicii, la cui musica continua a ispirarmi profondamente.

E i tuoi club e festival preferiti?

Ci sono così tanti locali e festival straordinari in tutto il mondo che è difficile scegliere, ma adoro l’Ushuaïa Ibiza, lo Zouk Las Vegas e il Garden Theatre a Tokyo.

Suonerai in Italia il prossimo 26 giugno. Cosa dovrebbero aspettarsi i tuoi fan dal tuo dj-set a Sassuolo?

I fan possono aspettarsi un set ad alta energia con un mix dei miei più grandi successi, e anche alcune tracce inedite. Non vedo l’ora di rivedere i miei fan italiani!

Qual è il momento più piacevole che ricordi nella tua carriera da DJ?

Uno dei momenti più piacevoli è stato portare la mia famiglia in Giappone all’inizio di quest’anno per vedere i miei show: è stato speciale!

E quello più assurdo o imbarazzante?

Una volta, all’inizio della mia carriera, l’attrezzatura si è rotta a metà set. Fu un momento stressante, ma ripensandoci è stato piuttosto divertente!

Come trascorri il tuo tempo libero?

Quando non faccio musica o non sono in tour, mi piace rilassarmi con amici e familiari e concentrarmi sulla mia salute e forma fisica.

Come ti rapporti con i social network?

Cerco di interagire il più possibile con le persone sulle mie piattaforme social. Condivido molti momenti dietro le quinte, aggiornamenti sulla nuova musica e interagisco direttamente con i fan attraverso i commenti.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

Ho molti progetti in cantiere! Sto lavorando su nuova musica, collaborazioni emozionanti con altri artisti che non posso ancora rivelare e sto pianificando altre esibizioni dal vivo e tour.

instagram.com/jonasblue