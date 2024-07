Family Piknik 2024: 5 artisti da non perdere

Dalla sua nascita nel 2012, il festival musicale Family Piknik è diventato uno dei festival più importanti al mondo, come dimostra la sua presenza fissa negli ultimi DJ Mag Top 100 Festival Awards. Family Piknik tornerà nella idilliaca location sul mare a Frontignan, nel sud della Francia, il 3 e 4 agosto, con una lineup stellare che comprende alcuni dei migliori set e live act dai circuiti house, techno e hardstyle.

Family Piknik è dedicato a unire persone di tutte le generazioni e background grazie alle sue politiche inclusive: basti pensare che i bambini e gli over 55 possono entrare gratuitamente al festival: inoltre, per i più piccini, Family Piknik offre una vasta gamma di attività, tra cui aree gioco, face painting, laboratori d’arte e performance interattive. Un festival dunque veramente multidimensionale, che attrae ogni anno oltre 30.000 partecipanti con il suo approccio unico, e grazie ovviamente alla bellezza del territorio che lo ospita. L’attrazione principale del festival è però, ovviamente la lineup: con oltre sessanta artisti, suddivisi tra i tre palchi principali – il Main Stage, il Nomad Stage e l’Hard Stage, per suddivisione musicale. Tra i talenti più attesi, tra star internazionali e talenti local, abbiamno selezionato cinque artisti che promettono di trasformare l’edizione 2024 di Family Piknik in un’esperienza indimenticabile.

Anfisa Letyago

Vogue Italia l’ha definita “la dj del futuro”: quel che è certo è che l’artista – siberiana di nascita, ma napoletana di adozione – sta vivendo una incredibile traiettoria artistica negli ultimi anni. Dopo essersi esibita ai più importanti festival internazionali – Tomorrowland o Ultra Music Festival, giusto per fare qualche nome – e aver collaborato con etichette discografiche di rilievo come Kompakt, Rekids e Drumcode, Anfisa ha anche fondato la sua etichetta discografica, N:S:DA, con la quale ha pubblicato diversi progetti, tra cui l’EP “Listen”.

Reinier Zonneveld

In un panorama – quello sella techno attuale – caratterizzato da dj-set pre-mixati, finanche di breve durata, le esibizioni del giovane producer olandese sono un luce in fondo al tunnel. Giovane pioniere e punto di riferimento nel panorama contemporaneo, Reinier detiene il record mondiale della esibizione live elettronica: lo scorso agosto infatti l’artista olandese si è esibita per undici ore di fila dal vivo, in occasione della prima edizione di Karren Maar, il suo festival che si è tenuto lo scorso agosto ad Arnehm. Non solo live-set, ma anche – tante – produzioni: con vari LP all’attivo, Reinier ha rilasciato il suo ultimo album, “Heaven is Mad (For You)” l’anno scorso con la sua etichetta Filth on Acid1.

LP Giobbi

Se a questa edizione di Family Piknik ci sarà una predominanza di bpm poderosi, con tanta techno e l’aggiunta per la prima volta di un palco dedicato all’hardstyle, gli appassionati di house non possono certo dirsi delusi dalla lineup grazie anche alla presenza di LP Giobbi. Di formazione pianista jazz classica all’Università di Berkeley, l’artista statunitense ha dato vita a un proprio sottogenere la “piano house”. Non solo musica: LP Giobbi è anche una convinta promotrice della parità di genere nel settore musicale e ha co-fondato Femme House, un’organizzazione senza scopo di lucro che fornisce workshop gratuiti, bootcamp e corsi online ad artiste donne.

Shimza

DJ e produttore musicale sudafricano, nato e cresciuto a Tembisa, Shimza è considerato come una delle luci più brillanti dell’afro-house globale. La sua estate è particolarmente fitta di date qui in Europa: oltre che a Family Piknik Shimza si esibirà anche all’olandese Loveland Festival e al quinto episodio di Brunch Electronik a Lisbona, in compagnia di Vintage Culture. Non solo dj-set: di Shimza sono particolarmente apprezzate le produzioni, che vantano collaborazioni con artisti prestigiosi. La sua ultima uscita? La traccia “Places”, in featuring con Elderbrook.

Tom Pooks

Non poteva mancare in questa piccola selezione l’artista – e ancora prima l’uomo – che ha reso possibile un progetto di successo e prospettiva come Family Piknik. Il dj francese Tom Pooks è infatti il fondatore del festival francese: innamoratosi della musica elettronica allo storico club catalano Rachdingue, Tom non è solo un visionario promoter ma anche un grande dj. Per chi ama certe sonorità, da non perdere il suo b2b – disponibile su youtube in versione integrale – in compagnia del nostrano Joy Kitikonti all’andorrano Hibernation Festival nel 2022.