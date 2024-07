Botta e risposta con Anja Schneider

Per celebrare i vent'anni di carriera nella scena musicale elettronica, Anja Schneider ha pubblicato lo scorso weekend "Reworks & Rimixes" sulla sua etichetta di riferimento, Sous Music. Alcune delle sue tracce più amate della ventennale carriera della dj e producer tedesco sono presenti in for...

Per celebrare i vent’anni di carriera nella scena musicale elettronica, Anja Schneider ha pubblicato lo scorso weekend “Reworks & Rimixes” sulla sua etichetta di riferimento, Sous Music. Alcune delle sue tracce più amate della ventennale carriera della dj e producer tedesco sono presenti in forme inedite, mentre altre vantano remix d’autore; nel doppio disco sono presenti i remix di Paramida, Radio Slave, Scuba, JakoJako e tanti altri.

Con un vasto catalogo che comprende due album, dozzine di EP e singoli che hanno accumulato milioni di ascolti sulle tue piattaforme di streaming, Anja Schneider non è solo dj e producer, ma anche promoter a Berlino: il 6 aprile ha lanciato un nuovo evento bimensile, PuMp, con la prima edizione all’Ohm, il fratello prezioso del Tresor, dove condividerà il palco con ospiti speciali ad ogni episodio.

In attesa di vederla ancora esibirsi a qualche festival in giro per l’Europa quest’estate – o al suo party PuMp – questo è quello che ci ha raccontato.

Ciao Anja, e benvenuta su notizie.it

Quando hai deciso di iniziare a produrre musica?

Non è stata una “decisione fondante”: è stato più o meno un processo naturale intorno al 2004, quando ho dato vita alla mia prima etichetta discografica.

Quando hai capito che la musica sarebbe stata la tua strada?

In realtà, non l’ho mai deciso fino in fondo. La musica è stata il mio primo amore, e ho avuto la fortuna di lavorare nell’industria musicale. Iniziando con il mio programma radiofonico, diventando una dj, dando vita alla mia etichetta e entrando nella produzione musicale.

Chi sono i tuoi artisti preferiti?

Ce ne sono troppi per citarne solo alcuni. Tuttavia, il mio dj preferito è probabilmente DJ Koze dalla Germania, perché mi impressiona costantemente con la sua capacità di mescolare qualsiasi genere nella musica elettronica. Adoro il suo stile eclettico.

Quali sono i tuoi club e festival preferiti?

Ovviamente, essendo di Berlino, sono ancora innamorata di tutta la scena dei club della mia città.

Come descriveresti la tua musica?

“Schneiderhouse”. Sempre a cavallo tra Techno e House, con un groove ipnotico e pulsante.

Qual è il momento più piacevole che ricordi nella tua carriera musicale?

Il momento più impressionante è stato il mio primo act alla Love Parade del 2006 a Berlino, dove ho suonato sul palco principale davanti al più grande monumento della città.

Qual è il momento più assurdo o imbarazzante?

Il momento più imbarazzante e da incubo è stato durante un set al Womb di Tokyo, dove ho avuto enormi problemi con la mia scheda SD. Da allora, non ho mai più suonato con una scheda SD 🙂

Come trascorri il tuo tempo libero?

Amo il cibo, lo sport, gli amici e la famiglia. Mi piace rilassarmi e godermi i momenti, dimenticando il telefono. Non è sempre facile, ma devo limitare il tempo che passo attaccata al cellulare per godermi davvero la vita.

Come ti relazioni con i social network?

Ah ah, hai visto la mia risposta precedente. Non sono molto brava sotto questo aspetto, e non sono pronta a condividere la mia vita 24/7 con il mondo.

I social media hanno rovinato molto l’atmosfera della nostra scena. Oggi non basta più essere un buon produttore o DJ. Devi offrire il pacchetto completo: essere brillante e alla moda; essere esperto di marketing, frequentare persone affascinanti in luoghi esclusivi; essere sempre creativo. E mai sbronzo o di cattivo umore. È un settore molto competitivo al giorno d’oggi.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

Sto lavorando su nuove tracce per la mia etichetta Sous Music: voglio che sia musica senza tempo. La musica dance è attualmente una tendenza e non ha più il valore che dovrebbe. Sto cercando di portare la mia etichetta a un livello superiore, e di collaborare con giovani talenti emergenti.

instagram.com/anjaschneiderofficial