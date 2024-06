Botta e risposta con Men Seni Suyemin

Men Seni Suyemin (la traduzione dal kazako è “Ti amo”) è il progetto elettronico solista della musicista e produttrice Minona Volandova, di stanza a San Pietroburgo. I suoi arrangiamenti si collocano tra l’elettronica sperimentale e il post-rock atmosferico, incentrati su eleganti melodie di chitarra che riflettono il suo background di formazione classica. Dopo il suo esordio con l’etichetta di Brooklyn 2MR con un EP titolato “HOPE”, la sua prima uscita, Men Seni Suyemin ha pubblicato oggi per la stessa etichetta “BELIEVE”, una raccolta di tracce in diverse lingue, che sfidano la caratterizzazione in generi musicali.

Men Seni Suyemin è un’artista la cui musica incarna la molteplicità della vita, offrendo ottimismo e speranza, riconoscendo al contempo l’aspetto oscuro della nostra esistenza: attraverso undici canzoni, l’artista kazaka combina la sua formazione classica alla chitarra con effetti a pedale, un sintetizzatore modulare ZOIA e elementi di melodica per comporre un’opera varia ma coesa, mettendo anche in risalto il suo heritage kazako.

Per chi – come n0i – si fosse innamorato della sua musica, l’appuntamento per ascoltarla live è al Kolfest Festival, una splendida rassegna sulle sponde del grande lago salato Issyk-Kul in Kyrgyzstan, dal 19 al 21 luglio. Certo, non dietro l’angolo, ma un live di Minona vale sicuramente la trasferta.

In occasione dell’uscita di “Believe”, abbiamo intervistato l’artista kazaka, e questo è quello che ci ha raccontato.

Quando hai deciso di diventare una musicista?

Intorno ai 15 anni: io e i miei amici abbiamo iniziato ad ascoltare punk rock e ci è venuta l’idea che anche noi saremmo potuti diventare musicisti; eravamo fan dei Sex Pistols. Di tutto quel gruppo di amici, alla fine è venuto fuori che io ero la più determinata nel diventarlo: ho iniziato a imparare a suonare la chitarra e da allora fino ad oggi continuo su questa strada.

Quando ti sei resa conto che questa era la tua strada?

Mi considero una persona molto felice perché so davvero cosa voglio dalla vita. Una volta mi sono innamorata del mio sogno di diventare una musicista e in generale ho capito che sono sulla buona strada per diventarlo. Conosco persone che non sanno cosa vogliono. Mi sono però resa conto di essere più professionale quando ho iniziato a lavorare con l’etichetta 2MR. ❤️.

Chi è il tuo artista preferito?

Damon Albarn è la luce della mia vita, la persona – e il musicista – più meravigliosa al mondo. Il suo duro lavoro e la sua anima luminosa fanno brillare milioni di cuori. Sono felice che l’anno scorso l’Italia sia diventata il primo paese europeo che abbia mai visitato: sono stata a un suo concerto a Lucca e questi meravigliosi ricordi scaldano ancora la mia anima. Sono innamorata dell’Italia!

E i tuoi club e festival preferiti?

Il festival che più ho amato è Solar Systo, sulle rive del Golfo di Finlandia. È solo un caldo ricordo di un viaggio bellissimo con amici; mi piacciono molto in generale i festival all’aperto.

Qual è il miglior momento che ricordi nella tua carriera?

Ho l’impressione che in quasi ogni concerto, mentre suono la mia musica, entro in una realtà di meditazione, una specie di trance. 🙂 È particolarmente bello quando si crea una fusione tra ascoltatore e musica.

E il momento più assurdo o imbarazzante?

La cosa assurda è che, a causa della grande mole di musica che si ha a disposizione, si ha l’impressione che il lavoro di un musicista venga un po’ svalutato. E il pubblico possa “scrollare” rapidamente qualcosa su cui tu hai lavorato per ore.

Come passi il tuo tempo libero?

Nel mio tempo libero, soprattutto faccio qualcosa connesso alla musica: vado a rave o concerti, o giro contenuti. Con il bel tempo, adoro stare a contatto con la natura, in buona compagnia.

Come ti rapporti con i social network?

Cerco di essere al passo con i tempi. I social network sono interessanti e mi piace creare contenuti. Cerco sempre di staccare dalla vita di routine, con il desiderio di creare qualcosa. Probabilmente la maggior parte dei musicisti vive così: alcuni hanno più tempo libero, altri sono proprio come me.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Il mio release precedente si chiamava “HOPE”, questo che è uscito oggi si titola “BELIEVE”: vorrei chiamare il terzo “LOVE”. Tre virtù del mondo: sarebbe un trittico perfetto.

