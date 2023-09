Tanti deejay italiani sono riusciti a fare la storia negli anni ’90, grazie alla loro musica che ha fatto ballare tantissime persone. Scopriamo insieme chi sono i dj italiani storici di quegli anni.

Dj italiani: i cambiamenti nel corso degli anni

Sono tanti i dj italiani che hanno fatto la storia negli anni ’90, come Claudio Coccoluto o Benny Benassi. Per scoprire come nasce la figura del dj, però, dobbiamo fare un passo indietro, al momento in cui è nata la radio e al fenomeno dell’apertura delle prime discoteche, avvenuto in Francia durante il periodo nazista. A quei tempi i dj mettevano dischi jazz e blues, annunciandoli con il microfono. Negli anni ’70, con il successo della Febbre del sabato sera e la disco music, i dj sono diventati un vero punto di riferimento nel settore musicale, diventando star molto acclamate. Negli anni ’80 i dj iniziarono a creare veri e propri mix, facendo combaciare le battute di due dischi. A quei tempi il giradischi si è trasformato in un vero e proprio strumento musicale, capace di produrre dei suoni con il movimento della mano. Si arriva poi agli anni ’90, quando i dj sono diventate icone della musica che hanno realizzato dei mix dance in grado di far ballare intere generazioni.

I dj italiani storici degli anni ’90

Tra i dj italiani che hanno scritto la storia della musica dance negli anni ’90 troviamo: