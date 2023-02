Quanto valgono i gioielli indossati da Paola e Chiara nella 4a serata di Sanremo

Da molti anni ormai Sanremo non è solo la vetrina della musica italiana, ma anche della moda.

I vari cantanti devono sfoggiare outfit diversi ogni serata, e con questa scusa fanno ottimi accordi con i brand che decidono di vestirli. Paola e Chiara per il loro ritorno a Sanremo hanno deciso di indossare Dolce&Gabbana per quanto riguarda i vestiti. Nella quarta serata, le due sorelle hanno sfoggiato un outfit decisamente particolare, anzi per così dire “stellare“, grazie alle pregevoli creazioni ideata da Swarosvki.

Quanto valgono i gioielli indossati da Paola e Chiara

Durante la quarta serata di Sanremo Paola e Chiara hanno rispolverato i loro veccchi successi facendo tornare indietro il pubblico di vent’anni. Come nelle precenti apparizioni, le due hanno puntato molto sull’effetto sparkling del loro stile, impreziosito ulteriormente dai diversi preziosi a forma di stella creati appositamente per la serata da Swarosvki.

Realizzati dalla Direttrice Creativa del brand, Giovanna Engelbert, i gioielli indossati da Paola e Chiara sono un bracciale, degli orecchini ed un anello, tutti a forma di stella.

Incastonati nei gioielli vi sono un mix di cristalli trasparenti e pietre incastonate.

Il costo di questi gioielli: 350 euro il bracciale, 450 gli orecchini e 400 l’anello, per un totale di 1200 euro.