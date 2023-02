Sanremo 2023, quarta puntata: le pagelle dei cantanti

Ci siamo lasciati alle spalle anche la quarta serata di Sanremo 2023, quella dedicata ai duetti e alle cover.

Ora è tempo di voti e giudizi!

Sanremo 2023, Elodie e BigMama – 8

Bene Elodie come stile e voce. La cantante è da elogiare, anche perché ha portato sul palco il body positive con Big Mama. Le due artiste hanno fatto davvero bene con American Woman.

Paola e Chiara e Merk & Kremont – 5,5

Paola e Chiara sottotono, esibizione revival con un medley dei loro brani, che è stata molto amata ma Chiara ha stonato.

Quest’ultima però è visibilmente stanca da inizio Festival.

Marco Mengoni e Kingdom Choir – 9,5

Mengoni eccelso. Una vittoria meritata e celebrata (giustamente) da applausi a non finire, anche se un po’ prevedibile alla fin fine. Mengoni ha saputo dare di certo lustro a Let it be dei Beatles.

Giorgia ed Elisa – 10 e lode

É inutile: Giorgia ed Elisa sono sempre l’usato sicuro in ogni contesto musicale. Le due bravissime artiste non hanno di certo deluso le aspettative.

Bello il loro medley di Luce e Di sole e d’azzurro.

Ariete e Sangiovanni – 2

Ariete, Sangiovanni, ci spiace ma non ci siamo proprio! Deludente Battiato cantato in corsivo. Centro di gravità permanente del tutto massacrato, con tanto di continue stonature. Sono molto giovani e possono migliorare

Lazza con Emma e Laura Marzadori – 8,5

La versione de La Fine cantanta con Emma è stata davvero egregia. Quel tocco in più è stato dato dall’esibizione al violino di Laura Marzadori.

Gianluca Grignani e Arisa – 6,5

Abbastanza discreta l’esibizione di Gianluca Grignani con Arisa con Destinazione Paradiso. Grignani era molto entusiasta e pareva non volesse fermarsi tanto era eccitato.

Olly e Lorella Cuccarini – 6

Cover strana quella de La notte vola proposta da Olly assieme a Lorella Cuccarini, tuttavia la ballerina è apparsa in gran forma.

Tananai, Biagio Antonacci e Don Joe – 5,5

Una versione simpatica quella di Vorrei cantare come Biagio, portata sul palco da Tananai assieme ad Antonacci e Don Joe, ma vocalmente così così.

Cugini di campagna e Paolo Vallesi – 5,5

Compitino facile facile quello dei Cugini di campagna che hanno portato alla fin fine un classico come Anima mia, assieme a Paolo Vallesi.

Madame e Izi – 6,5

I due ragazzi si sono cimentati in una cover delicata di un artista indimenticabile come Fabrizio De Andrè: stiamo parlando del brano Via del campo. Bravi sicuramente.

Mr Rain e Fasma – 5

Un prezzo classico e generazionale come Qualcosa di grande dei Lunapopo avrebbe meritato un trattamento migliore.

Coma Cose e Baustelle – 4

Davvero moscia la versione Sarà perché ti amo de I ricchi e poveri, portata da Coma Cose e Baustelle.

Anna Oxa e Iljard Shaba – 6

Anna Oxa, come sempre, ha cantanto con grande energia, però la versione di Un’emozione da poco in salsa electro non ci ha convinto del tutto.

LDA e Alex Britti – 7

Il figlio di Gigi D’Alessio ha preso un capolavoro difficilissimo come Oggi sono io di Alex Britti e l’ha fatto suo. Davvero eccezionale.

Mara Sattei e Noemi – 6

Così così Mara Sattei e Noemi che hanno portato a casa un voto tutto sommato positivo con la loro versione de L’amour toujours di Gigi D’Agostino.

Articolo 31 e Fedez – 7

Una bella operazione nostalgia quella presentata dagli Articolo 31 e Fedez, che hanno proposto un medley di diversi brani del duo rap.

Colla Zio e Ditonellapiaga – 6

Un’esibizione non negativa, a neanche troppo strepitosa: in poche parole normale. Conn un brano come Salirò avrebbero potuto impegnarsi un po’ di più.

Levante e Rubino – 7

Levante e Renzo Rubino ci hanno provato con Vivere di Vasco Rossi. Lei è stata bravissima, peccato però che lui abbia solo suonato.

Shari e Salmo – 5

I due colleghi e fidanzati hanno proposto un medley a tema Zucchero, ma niente da fare. Shari si è un pochino salvata grazie a Salmo, che è stato il vero protagonista della performance.

Will e Michele Zarrillo – 5

Will e Michele Zarrillo si sono esibiti proponendo una canzone di quest’ultimo: 5 giorni. Un pezzo troppo “old” per un artista giovane come Will.

Rosa Chemical e Rose Villain – 6

Rosa Chemical e Rose Villain hanno proposto America di Gianna Nannini. Il ragazzo è simpatico e trascinante, ma deve migliorare. Lei ha dimostrato essere più brava.

Sethu e Bnkr44 – 7

I due si sono esibiti sulle note di Charlie fa surf dei Baustelle. Hanno saputo essere bravi, trascinanti e convincenti.

Giamaria e Manuel Agnelli – 6,5

Gianmaria e Manuel Agnelli si sono esibiti proponendo il brano degli Afterhours Quello che non c’è. Gianmaria, molto bravo e all’altezza della situazione.

Modà e Le Vibrazioni – 7,5

Modà e Le Vibrazioni hanno proposto il brano di Vieni da me e come sempre hanno fatto un lavoro magistrale.

Colapesce Dimartino e Carla Bruni – 5

Diciamoci la verità, un brano leggendario, se non mitico, come Azzurro, deve essere proposto in maniera assolutamente all’altezza.

Leo Gassmann, Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo – 5

Leo Gassmann ed Edoardo Bennato hanno proposto un medley dell’artista partenopeo. Bennato con l’armonica è sempre al top, un po’ meno Leo che non ha retto il confronto.

Ultimo e Eros Ramazzotti – 6

Ultimo ed Eros Ramazzotti hanno proposto un medley di brani dell’artista romano. Benino. L’autore di Alba ha cercato di onorare Ramazzotti, seppur non in maniera sempre eccelsa.