Amadeus ha nostalgia del "suo" Sanremo: "Già mi manca"

Improvvisa incursione telefonica del conduttore, presentatore e già direttore artistico della kermesse dell’Arison a RTL 102.5 durante l’intervista con Marco Mengoni. Ed Ama lo ha fatto capire subito come stessero le cose nel suo cuore: “Domani vado a scegliere gli abiti per il prossimo festival, mi mancate già“.

Amadeus e la nostalgia di Sanremo: “Mi manca”

La telefonata in diretta a RTL 102.5 durante l’intervista con Marco Mengoni che era ospite in studio è servita a dare la cifra di quanto Amadeus un po’ consideri il Festival una sua “parziale creatura”.

Ovviamente la telefonata è diventata doppia quando ha telefonato anche Gianni Morandi: “Ogni volta che incontro Marco gli dico ‘sei il miglior cantante italiano. Però non fai fatica ad essere il migliore. La foto con Mengoni che vince e io con la scopa la trovo bellissima’”.

E il cantante: “Da Gianni ho ricevuto un grande consiglio: mi ha detto di non esagerare.

Quando sei sul palco ti viene da esagerare per compensare un po’ di insicurezza, cerchi di fare di più per arrivare ad un livello giusto. Quello di Gianni è stato un consiglio fondamentale per divertirsi. E lui, Ama a cui già manca il Festival? “Mengoni canta in maniera splendida e la canzone è bellissima. Domani vado a scegliere gli abiti per il prossimo festival, mi mancate già. Mengoni ha fatto un grande festival, al di là della vittoria resterà la sua disponibilità e il suo grande affetto”.

E in chiosa ironica: “Ora che ho i social devo stare attento, posto qualsiasi cosa”.