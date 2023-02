Sul palco dell'Ariston, i Depeche Mode si esibiscono in occasione della finalissima del Festival di Sanremo.

Al via la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2023: chi sarà il vincitore della 73esima edizione della più famosa kermesse dedicata alla musica italiana? Le prime quattro serate, a prescindere dalla giuria interpellata, hanno visto sistematicamente trionfare Marco Mengoni, saldo in prima posizione e vincitore della serata cover.

Il cantante, quindi, è considerato il favorito per la vittoria.

Nel corso della finalissima, si esibiscono ancora una volta tutti i 28 big in gara mentre, a condurre l’evento insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, ci sarà nuovamente l’influencer Chiara Ferragni. Tra gli ospiti più attesi della serata ci sono Gino Paoli, Ornella Vanoni e Achille Lauro. Sul palco dell’Ariston, poi, ci saranno anche i Depeche Mode, in qualità di ospiti internazionali.

Infine, dopo l’una di notte, è prevista la lettura da parte di Amadeus del messaggio scritto dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

22:22 – Marco Mengoni canta “Due Vite”

Il favorito della 73esima edizione del Festival di Sanremo, Marco Mengoni, ha canta Due vite. L’artista, in gara con il codice 10, durante l’esibizione si è reso protagonista di un singolare gesto. Ha, infatti, invitato il pubblico a cantare insieme a lui il suo brano.

22:16 – Lazza canta “Cenere”

In completo total red completato con cravatta, scarpe e guanti neri, Lazza ha portato la sua Cenere all’Ariston. L’artista è in gara con il codice 09.

22:12 – Ultimo canta “Alba”

Con il codice 08, Ultimo ha cantato il suo brano Alba. Il cantante, la cui ultima partecipazione a Sanremo risale al 2019, si è posizionato al secondo posto durante la serata cover, vinta da Marco Mengoni.

22:08 – Lezione di diretta Instagram a Sanremo

Momento social a Sanremo 2023. Chiara Ferragni cerca di insegnare ad Amadeus come fare correttamente una diretta su Instagram. In particolare, l’influencer ha tentato di spiegare al conduttore come invitare un amico a partecipare alla propria diretta.

L’invito, destinato a Fiorello, non è stato però accettato e la lezione social è naufragata.

Mentre Chiara Ferragni e Amadeus pronunciavano frasi come “Amico, accetta l’invito”, tra i commenti alla diretta del conduttore è spuntato il messaggio di Fiorello che chiedeva: “Ma dov’è l’invito?”

21:59 – I Depeche Mode all’Ariston

È il momento dei tanto attesi ospiti internazionali. I Depeche Mode si sono esibiti sul palco dell’Ariston in occasione della finalissima della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Il gruppo ha deciso di cantare due dei suoi più grandi successi Ghost Again e Personal Jesus.

21:46 – Modà cantano “Lasciami”

Con il codice 07, i Modà hanno cantato Lasciami. Il gruppo capitanato da Francesco Silvestre è tornato al Festival di Sanremo a distanza di dieci anni dalla loro ultima partecipazione.

21:40 – Giorgia canta “Parole dette male”

Prima di cantare il suo brano Parole dette male, Giorgia – con il codice 06 – si è resa protagonista di una simpatica gag con Amadeus. La cantante, infatti, ha consegnato al direttore artistico un cartoncino. Si tratta dell’amuleto portafortuna che le è stato regalato da Mara Venier a Domenica In.

21:35 – Colapesce Dimartino cantano “Splash”

Colapesce Dimartino si esibiscono con Splash: i due artisti sono in gara con il codice 05.

21:28 – Tananai canta Tango

Con il codice 04, Tananai ha cantato Tango. Al termine dell’esibizione, ha ringraziato i ragazzi che hanno preso parte al video ufficiale del suo brano: Liza, Olga e Maxim.

21:26 – Chiara Ferragni torna all’Ariston

Chiara Ferragni, nel ruolo di co-conduttrice, è tornata all’Ariston per la quinta serata di Sanremo 2023. Per la prima discesa della finalissima, l’influencer ha deciso di indossare un top oro effetto “scultura” di Schiaparelli abbinato a un vestito blu monospalla. I colori scelti dalla Ferragni sono, quindi, l’azzurro e il giallo: i colori della bandiera ucraina.

I vip in prima fila all’Ariston per la finalissima di Sanremo 2023

In occasione dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023, sono molti i vip seduto in prima fila al Teatro Ariston. Oltre a Giovanna Civitillo e Josè, rispettivamente moglie e figlio di Amadeus, spicca tra tutti Fedez e la famiglia Ferragni al gran completo. Presenti, inoltre, anche altri volti storici della Rai come Mara Venier, seduta al fianco di Stefano Coletta.

Spicca, poi, anche il pilota di Formula 1 Charles Leclerc che, dopo l’esibizione di Elodie, è stato salutato dal direttore artistico del Festival, sceso appositamente in platea. Ad accompagnare Leclerc, il pilota Antonio Fuoco.

21:12 – Mara Sattei canta “Duemilaminuti”

Con il codice 03, Mara Sattei si è esibita nel suo brano Duemilaminuti. Per l’esibizione, ha indossato un abito lungo a collo alto super scintillante.

Prima di lasciare il palco, l’artista ha ringraziato il direttore artistico e l’orchestra e ha chiesto di salutare i genitori seduti in platea per assistere alla finalissima di Sanremo.

21:08 – Colla Zio cantano “Non mi va”

I secondi artisti in gara sono i Colla Zia, con il codice 02, che hanno cantato Non mi va. Per l’occasione, i cinque artisti hanno deciso di indossare un completo total black con tanto di cravatta.

Al termine dell’esibizione, in pieno stile FantaSanremo, uno dei ragazzi ha chiesto ad Amadeus di pronunciare la parola “straguzzo”. Il direttore artistico si è prestato alla gag per poi affermare: “Non so neanche cosa vuol dire ‘straguzzo’”.

21:02 – Elodie canta “Due”

La prima cantante a esibirsi sul palco dell’Ariston per la finalissima di Sanremo 2023 è Elodie. L’artista, in gara con il codice 02, ha riproposto il suo brano Due.

Mentre Amadeus annunciava l’artista, il pubblico in sala ha cominciato a intonare Sei bellissima.

20:53 – L’omaggio a Lucio Dalla

Dopo aver congedato la banda dell’Aeronautica Militare, Amadeus ha chiamato sul palco Gianni Morandi che si è esibito in un medley dei maggiori successi di Lucio Dalla. L’omaggio al cantautore avrebbe dovuto andare in onda durante la serata cover ma poi è stato rimandato alla finalissima in corso d’opera.

20:44 – La banda dell’Aeronautica Militare esegue l’Inno di Mameli

La finalissima di Sanremo si è aperta con la banda dell’Aeronautica Militare che ha eseguito l’Inno di Mameli sul palco di Sanremo. In questo modo, si è dato vita a una sorta ci continuità con la prima serata in occasione della quale è stato Gianni Moranti a intonare l’inno nazionale.

Sanremo 2023, la scaletta delle esibizioni della quinta serata

La scaletta ufficiale della quinta serata relativa all’ordine di uscita dei cantanti in gara a Sanremo 2023 è la seguente: