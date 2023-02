Sanremo 2023, Tananai dedica Tango a tre persone speciali: chi sono Liza, Olga e Maxim

Nel corso della finale del Festival di Sanremo 2023, Tananai si è esibito per l’ultima volta sul palco dell’Ariston con il suo intenso brano, Tango, una canzone molto romantica che racconta una storia a distanza davvero particolare, per così dire.

Dopo essersi esibito, il giovane artista lombardo ha tenuto a prendersi un momento tutto per sé per dedicare il pezzo e l’esibizione a tre persone molto speciali: ecco a chi si stava riferendo.

«Se sono contento di quello che sto facendo è soprattutto per Olga, Liza e Maxim…» #Ukraine #Sanremo2023 pic.twitter.com/leupBepHBs — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) February 11, 2023

Chi sono Lisa, Olga e Maxim a cui Tananai ha dedicato la sua esibizione a Sanremo 2023

Tananai ha dedicato l’esibizione a Liza, Olga e Maxim, che sono i tre protagonisti dell’emozionante video ufficiale di Tango, uscito parallelamente al brano su tutte le piattaforme di streaming online.

Il videoclip di “TANGO”, diretto da Olmo Parenti per la produzione di A THING BY, è la storia a distanza di Olga e Maxim, due ragazzi di 35 anni provenienti da Smolino, una cittadina in Ucraina nella provincia di Kirovohrag, insieme hanno una figlia di 14 anni, Liza.

Il video è di fatto un montaggio delle immagini girate dai protagonisti stessi con il loro cellulare e inviate l’uno all’altra raccontano nel video la nuova realtà della coppia, separata dalla guerra.

Prima dell’inizio del conflitto, Olga faceva la segretaria in una clinica, Maxim è un militare e combatte al fronte fin da febbraio 2022. Olga e la figlia Liza sono scappate in Italia il 28 marzo 2022, circa un mese dopo l’inizio dell’invasione russa. Arrivate in Italia hanno passato qualche giorno nelle strutture statali di prima accoglienza ma dopo poco hanno dovuto cercarsi una stanza dove stare, trovando ospitalità nella casa di un signore Italiano nel quartiere Isola di Milano.

Tananai racconta la genesi della sua canzone

Il cantante ha tenuto a raccontare così il toccante significato dietro al testo della sua canzone.