Dopo qualche rumors su una possibile crisi, Elodie e Andrea Iannone sembrano più vicini che mai. E un anello sospetto fa spuntare l’ipotesi di un matrimonio in vista.

La complicità in palestra

La cantante e il pilota si apprestano a festeggiare due anni di relazione. E a testimoniare la forza del loro legame troviamo alcune foto pubblicate da lui a margine di una sessione di allenamento in palestra.

Nelle immagini si vede Elodie, con una felpa e un pantaloncino neri, mentre sgrana gli occhi in un’espressione buffa. Andrea, invece, a torso nudo e con un telo nella mano destra, la guarda sornione. Come didascalia troviamo un cuoricino nero.

L’anello misterioso

La relazione procede a gonfie vele. Elodie infatti aveva festeggiato il podio del fidanzato a febbraio con una dolce dedica che diceva: “Hai saputo attendere con pazienza, amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita. Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo.”

Ma a far chiacchierare sono state alcune foto scattate alla coppia a Milano in cui si vede, all’anulare sinistro di lei, un anello. Nozze in vista per la cantante e il pilota?