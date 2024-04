Fedez, il dolce messaggio social non è per Chiara Ferragni: "Mi manchi"

La cucciola di Golden Retriever Paloma era entrata nella vita dei Ferragnez da pochi mesi, ma dopo la traumatica separazione dei due tutto è cambiato. Il rapper ha mostrato una foto che lo ritrae insieme a lei e come didascalia una scritta che fa capire quanto Fedez era legato all’animale.

Fedez, il messaggio social su Paloma: la foto

“Miss You” – così Fedez ha scritto su una storia Instagram in cui il rapper si mostra insieme a Paloma, la cucciola di Golden Retriever che aveva adottato insieme a Chiara Ferragni dopo he l’iconica Matilda era morta. Ora Fedez e Chiara non stanno più insieme e Paloma vive (almeno per il momento) insieme a Francesca, una delle sorelle dell’influencer. Fedez, dunque, non la vede da tempo e ci ha tenuto a dichiarare che ne sente la mancanza di fronte a tutti i suoi followers.

Fedez, il messaggio social su Paloma: la separazione

Attualmente, va ricordato Chiara Ferragni e Fedez sono ancora marito e moglie, come ha tenuto a specificare il cantante anche durante l’intervista a ‘Belve‘. Di fatto, però, l’era dei Ferragnez è terminata e Federico Lucia ha fatto ritorno nella sua Rozzano, pensando forse di fare un passo indietro verso la sua vecchia vita.