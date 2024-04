Tornato in Italia dopo la breve esperienza all’Isola dei Famosi, Francesco Benigno si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. L’attore ha svelato nuovi retroscena sulla sua cacciata, partendo dalle trattative iniziali nel corso delle quali ha avuto problemi con un autore.

Isola dei Famosi: Francesco Benigno fa nuove rivelazioni

L’avventura di Francesco Benigno all’Isola dei Famosi è durata giusto una settimana. L’attore siciliano è stato fatto fuori a causa di atteggiamenti violenti. Questa, ovviamente, è la versione di Vladimir Luxuria e del suo staff, ma l’ex naufrago non è assolutamente d’accordo. Tramite una diretta Facebook, Francesco ha fatto nuove rivelazioni sulla sua esclusione. E’ partito dall’inizio, dalle trattative con gli autori per diventare concorrente:

“È stata una lunga trattativa. Gli ho chiesto se erano sicuri di prendermi, in quanto qualcuno, in questi 15 anni, mi aveva giurato che non mi avrebbe più fatto lavorare”.

Francesco Benigno: i primi scontri con un autore

Francesco ha raccontato di essere stato uno dei primi concorrenti ingaggiati per partecipare all’Isola dei Famosi. In un primo momento, non era convinto di voler partire per l’Honduras. Aveva delle paure riguardanti il mare e le vaccinazioni, poi si è deciso e ha dato l’ok. Fin da subito, però, ha avuto problemi con un autore. Benigno ha dichiarato:

“Ci sono dei punti indispensabili in questo accordo che non sono stati rispettati. Stando ai messaggi che mi arrivavano dovevo firmare questo contratto e subito a seguire, vedendo i tempi che stringevano, ho dovuto fare di corsa il passaporto, i vestiti per il kit da naufrago, un corri corri con questa produzione“.

Il caos è scoppiato con la registrazione del video di presentazione, girato nella sua Palermo. E’ in questa circostanza che ha avuto i primi problemi con un autore. Quest’ultimo sarebbe addirittura arrivato a minacciarlo:

“Questo autore si innervosisce e ho i testimoni, comincia a strillarmi: tu devi dire, tu devi fare. […] Tutti i presenti del teatro hanno assistito a questa scena bruttina. […] Firmo il contratto quel giorno, in quanto avevo capito che questo signore avrebbe potuto ostacolarmi nella firma del contratto, ed ho firmato tutto”.

Isola dei Famosi: Francesco Benigno non molla

Alla fine della fiera, Francesco Benigno ha firmato il contratto per l’Isola dei Famosi. Al momento di partire, però, a lui non è stato detto niente. E’ per questo che è arrivato in Honduras con qualche giorno di ritardo rispetto agli altri. Come hanno giustificato questa cosa? Lo staff gli ha detto che lui era un personaggio troppo forte, per cui l’ingresso ritardato avrebbe aumentato il clamore. Infine, per quanto riguarda lo scontro con Peppe Di Napoli che avrebbe portato alla sua cacciata ha raccontato: