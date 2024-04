Il regista francese, Palma d'Oro a Cannes nel 2008 per La classe - Entre les murs, è morto all'età 63 anni in seguito a una malattia

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Laurent Cantet, avvenuta ieri 25 aprile 2024, all’età di 63 anni a causa di una malattia.

Addio a Laurent Cantet: il mondo del cinema piange la scomparsa del regista

Cantet, regista francese, ha ottenuto la Palma d’Oro a Cannes nel 2008 per il film La classe – Entre les murs, tratto dal romanzo omonimo di François Bégaudeau, un racconto semi-autobiografico della sua esperienza come insegnante nel 20° arrondissement di Parigi. Bégaudeau ha anche recitato nel film, che ha conquistato la giuria di Cannes, diventando il primo film francese a vincere la Palma d’Oro dal 1987. Il film ha ottenuto anche una nomination all’Oscar come miglior film in lingua straniera.

Dopo aver studiato all’Institut des Hautes Études Cinématographiques di Parigi e lavorato in televisione, Cantet ha realizzato il suo primo lungometraggio, Risorse umane, nel 1999, che ha vinto il premio come miglior lungometraggio ai César Awards.

La scomparsa di Laurent Cantet: il cinema perde un grande regista

Il suo interesse per le dinamiche lavorative è proseguito con Time Out (2001), che racconta la storia di un uomo che nasconde di essere stato licenziato dalla sua famiglia.

Tra gli altri titoli del regista ci sono Verso il Sud, 7 Days in Havana, Foxfire – Ragazze cattive e Ritorno a L’Avana. Il suo ultimo film, uscito nel 2021, è stato Arthur Rambo – Il blogger maledetto, che segue le vicende di un adolescente la cui identità online viene rivelata. Laurent Cantet lascia un’impronta indelebile nel panorama cinematografico internazionale, con opere che affrontano temi sociali e umani con sensibilità e profondità.