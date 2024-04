Eleanor Coppola, moglie del celebre regista Francis Ford Coppola, è morta venerdì nella sua casa di Rutherford, in California.

Morta la regista Eleanor Coppola

La notizia della scomparsa è stata data dai familiari, che tuttavia non hanno reso nota la causa del decesso. La donna, 87 anni, era cresciuta ad Orange County e aveva conosciuto il marito mentre lavorava come assistente alla direzione artistica del suo debutto alla regia, nel film horror “Dementia 13”, prodotto da Roger Corman nel 1963. La coppia si sposò a Las Vegas nel febbraio dello stesso anno e pochi mesi dopo nacque il loro primogenito Gian-Carlo. In seguito vennero alla luce Roman, nato nel 1965, e Sofia, nel 1971.

Una vita nel cinema

Eleanor Coppola ha dedicato tutta la sua vita al cinema, trasmettendo questa passione anche ai tre figli. “Non so cosa abbia dato la famiglia, ma spero che abbia dato l’esempio di una famiglia che si incoraggia a vicenda nel proprio processo creativo, qualunque esso sia” aveva raccontato all’Associated Press nel 2017, aggiungendo “Nella nostra famiglia succede che tutti scelgano di seguire l’attività di famiglia. Non glielo chiedevamo o ci aspettavamo che lo facessero, ma lo hanno fatto“.

Il cordoglio di amici e familiari

La notizia della morte ha lasciato un profondo vuoto tra tutti coloro che avevano avuto il piacere di conoscerla e lavorare con lei. Agli inizi di ottobre la figlia Sofia aveva deciso di non partecipare alla proiezione del suo film “Priscilla” al New York Film per starle accanto. Eleanor Coppola ha collaborato a numerose pellicole di successo, come “Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse” il documentario che racconta le riprese del celebre film “Apocalypse Now”, diretto dal marito.