Ospite di Belve, Alessandro Borghi si è raccontato un po’ a Francesca Fagnani. Tra le tante cose, l’attore ha mandato a quel paese l’ex regista di Mare Fuori, Carmine Elia.

Tra gli ospiti della seconda puntata di Belve, in onda su Rai2 il 9 aprile 2024, c’è stato Alessandro Borghi. L’attore si è raccontato a Francesca Fagnani e ne ha approfittato anche per mandare a quel paese l’ex regista di Mare Fuori, Carmine Elia. Il tutto è andato in scena quando la conduttrice gli ha chiesto di dire un “grazie” e un “vaffa” a due persone.

“A chi deve un grazie e chi un vai a quel paese?”, ha chiesto la Fagnani. Alessandro Borghi ha risposto:

“Il grazie che ho detto. No vabbè dico un grazie è può essere scontato, ma per me non lo è. È per mio figlio, che mi sta veramente portando in un’altra dimensione. Un va a quel paese? Sempre a mio figlio perché mi fa piangere in continuazione. Uno vero? Non lo so, a un regista, che si chiama Carmine Elia“.