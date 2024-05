Mara Venier si è infuriata con il pubblico presente in studio durante l'ultima puntata di Domenica In

Ieri, domenica 26 maggio, lo studio di Domenica In è stato teatro di un momento di grande tensione.

Mara Venier perde le staffe a Domenica In

Durante l’intervista con Daniela Zuccoli, vedova del conduttore televisivo Mike Bongiorno, la padrona di casa Mara Venier è andata su tutte le furie, rivolgendosi in modo irritato al pubblico. L’episodio ha lasciato interdetti non solo i presenti in studio, ma anche i telespettatori. Durante l’intervento, la moglie di Buongiorno ha spiegato il motivo per cui avesse scelto di partecipare alla trasmissione di Rai 1, piuttosto che ad altre: “Volevo scusarmi con gli altri, non volevo essere villana ma ho scelto di venire solo da te. Anche Bruno Vespa mi ha invitato ma gli ho detto di no“.

Cosa è successo

La puntata, dedicata alla celebrazione del centenario dalla nascita di Mike Bongiorno, ha visto la presentatrice particolarmente coinvolta emotivamente. Daniela Zuccoli ha condiviso ricordi e aneddoti della sua vita con Mike, in un commovente tributo. “Siamo stati insieme 40 anni, quando l’ho conosciuto ne aveva 46 e io 20” ha raccontato “a 15 anni dalla morte per lui c’è un movimento pazzesco, io sono molto molto felice di questo. Vuol dire che ha lasciato un segno d’amore“. L’atmosfera si è bruscamente incrinata quando Mara Venier ha manifestato apertamente il suo disappunto nei confronti del pubblico, che insisteva con un fastidioso mormorio di sottofondo.

Le parole di Mara Venier

“Scusa, un momento Daniela” così ha interrotto l’intervista per rivolgersi al parterre chiaramente infastidita “Silenzio. Per favore vi chiedo silenzio e rispetto, quest’anno non l’ho mai fatto“. La conduttrice ha quindi inviato nuovamente i presenti in studio ad ascoltare, trattandosi di “un momento delicato ed emozionante”.