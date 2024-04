Emozione per Lory Del Santo da Mara Venier a Domenica In: "Mi sono capitate c...

Seconda apparizione tv in pochi giorni per Lory Del Santo, prima a Belve poi a Domenica In: oggi è stata intervistata da Mara Venier nella puntata della sua trasmissione.

Il racconto di Lory Del Santo dell’infanzia vissuta

Un rapporto difficile quello tra l’attrice e la madre:

«Da bambina semplicemente cercavo di capire il mondo perché nessuno me lo spiegava. Io non sono mai stata una vittima del destino, quando nasci in una famiglia particolare devi solo capire quello che sta succedendo».

Lory Del Santo, inoltre, parla delle violenze subite da bambina:

«Mia mamma non mi credeva mai, anzi quando dicevo la verità mi picchiava. Ho pensato che il modo giusto per vivere sereni fosse quindi dire una bugia. Io non ho mai avuto una bambola da piccola. A Natale ricevevo come regalo un mandarino. Mia mamma era povera ma ho imparato a essere felice con poco».

Il dolore immenso di Lory Del Santo per la morte dei figli

La perdita del primo figlio, Connor, il bambino avuto da Eric Clapton, scomparso a 5 anni nel 1991 per un tragico incidente e la tragica morte, del figlio Devin, nel 2008. Tuttavia, Lory, rivela alla Venier di aver perso anche un terzo figlio negli anni novanta, nato dalla relazione con il tennista Richard Krajicek.

«Mi sono capitate cose terrificanti: l’immagine è di me stesa per terra per ore, non riuscivo a stare in piedi. Poi ho detto ‘devo stare sdraiata per tutta la vita? No. Quando tu ti alzi una volta sei capace di alzarti ancora’».

La lontananza della famiglia anche in questi tragici momenti

L’attrice racconta di aver vissuto questi episodi senza ricevere affetto o appoggio dalla famiglia: