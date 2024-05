Mary Falconieri, conosciuta per aver partecipato al Grande Fratello 2014, è incinta. L’influencer leccese, già mamma di una bimba, avrà un altro pargolo con il marito Giuseppe Schiavello.

Mary Falconieri è incinta: l’annuncio dell’ex gieffina

Bebè in arrivo in casa di Mary Falconieri e del marito Giuseppe Schiavello. L’ex concorrente del Grande Fratello 2014 ha annunciato via Instagram di essere incinta. Dopo la nascita di Giulia, un altro “piccolo miracolo” sta per aggiungersi alla loro bella famiglia.

Le parole di Mary Falconieri

A didascalia di alcune foto che la ritraggono con il pancione in bella vista, Mary Falconieri ha scritto:

“Finalmente possiamo dirvelo. Abbiamo una notizia da condividere con voi…un piccolo miracolo sta per arrivare nella nostra vita. La famiglia sta per diventare più grande, sono in dolce attesa”.

Mary Falconieri e Giuseppe Schiavello: un grande amore

Ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello, Mary Falconieri si è fatta conoscere anche per il flirt con il medico Giovanni Angiolini. La loro relazione non ha resistito alla vita reale e, poco dopo, ha incontrato quello che oggi è il marito e il padre dei due figli. Giuseppe Matteo Schiavello è originario della Calabria. Laureato in Giurisprudenza, vive e lavora a Milano. Lui e Mary si sono sposati nel 2021 e nel 2022 sono diventati genitori della piccola Giulia.