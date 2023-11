Lory Del Santo: "Io vittima di violenza, mi sono salvato lasciandolo"

Dopo il tragico omicidio di Giulia Cecchettin, Lory Del Santo ha confessato che a sua volta sarebbe stata vittima di violenza.

Lory Del Santo vittima di violenza

Lory Del Santo è tornata a parlare pubblicamente di uno dei periodi più oscuri della sua vita, e ha confessato che, in passato, sarebbe stata vittima delle violenze di un uomo.

“Fu drammatico, avevo una faccia distrutta, nera e con ematomi: avevo paura di una vendetta al punto da non denunciare. Ma invece bisogna farlo e poi è assolutamente necessario tagliare i ponti senza tornare indietro”, ha dichiarato la showgirl, e ancora (in merito all’omicidio di Giulia Cecchettin): “Io sono buona, sono come Giulia (Cecchettin, ndr), siamo persone buone al punto che quando l’altro dice ‘non vivo senza di tè gli crediamo. Lui invece era un uomo senza compassione, narcisista. A persone così non bisogna dare un’altra chance e non bisogna esser troppo buoni”.

Lory Del Santo non ha fatto il nome dell’uomo che sarebbe stato al suo fianco e che l’avrebbe resa vittima dei suoi abusi, ma ha specificato: “Ha fatto una brutta fine perché se lo meritava, perché queste persone reiterano gli stessi errori non cambiano e commettono sempre le stesse cose”. Sui social in tanti le hanno espresso la loro solidarietà per le sue parole.