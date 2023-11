Negli ultimi giorni, dopo la scoperta dell’omicidio di Giulia Cecchettin, le chiamate al numero antiviolenza e stalking 1522 sono raddoppiate.

Le statistiche sulle chiamate

A raccontare questa escalation nelle telefonate è la responsabile del servizio pubblico Arianna Gentili. Stando a quello che dice, dalle 200 telefonate quotidiane si è arrivati alle 400, con picchi tra 450 e 500 considerando anche le richieste fatte con chat e App.

Chiamate non solo da parte delle ragazze e delle adolescenti, ma sono aumentate anche le richieste da parte dei genitori (mamme soprattutto) preoccupati per le figlie.

L’aumento delle telefonate

Questo incremento di chiamate al 1522 si è verificato un paio di giorni dopo la scoperta del cadavere di Giulia Cecchettin.

Sempre la responsabile Arianna Gentili commenta il fatto: “Di solito questo boom di telefonate lo tocchiamo tra il 24/25 e 26 novembre per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Quest’anno l’eco mediatico del femminicidio di Giulia ha fatto anticipare il picco. E questo perché in tante si sono identificate nella sua situazione. Giulia era una ragazza normale e come lei tante ragazze hanno lasciato il fidanzato e si ritrovano nella sua situazione.”