Quando è stato fermato dagli agenti della polizia tedesca, Filippo Turetta ha subito confessato di aver ucciso la sua ex fidanzata. Il 22enne è stato trovato chiuso nella Grande Fiat Punto che tutta Italia stava cercando ormai da giorni.

Filippo Turetta, le sue prime parole alla polizia: “Ho ucciso la mia fidanzata”

Quando è stato fermato dalla polizia tedesca, Filippo Turetta ha subito ammesso di aver ucciso la sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin. Ora, il Tribunale tedesco di Naumburg ha dato il via libera per la consegna all’Italia. Il 22enne è stato individuato dalla polizia dopo alcune segnalazioni di automobilisti che avevano visto la sua auto ferma in autostrada con i fari spenti. Turetta ha ucciso Giulia Cecchettin colpendola alla testa e al collo, poi ha occultato il cadavere ed è scappato probabilmente nell’ambito di un omicidio premeditato con tanto di latitanza all’estero. A confermare o smentire i dettagli sarà l’interrogatorio che verrà fatto al diretto interessato quando arriverà in Italia.

Filippo Turetta arrestato in Germania: via libera all’estradizione

Filippo Turetta potrà comparire davanti agli inquirenti italiani molto presto e dovrà raccontare l’omicidio della ex fidanzata. Per quanto riguarda l’estradizione, si legge che “con la decisione del 21 novembre 2023, la Prima sezione penale del Tribunale regionale superiore tedesco ha ordinato la custodia cautelare per l’estradizione di un cittadino italiano arrestato sulla base del mandato d’arresto europeo emesso dal tribunale italiano“. “Il mandato d’arresto europeo accusa la persona ricercata di aver ucciso e occultato il cadavere di un’altra persona. Le autorità italiane, trasmettendo il mandato d’arresto europeo, hanno chiesto l’estradizione del ricercato ai fini dell’azione penale. Se la persona perseguita ha acconsentito all’estradizione semplificata, e non sono più evidenti ostacoli all’estradizione, per eseguire l’estradizione non è necessaria un’ulteriore decisione del tribunale” è stato scritto nella nota.