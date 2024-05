Federica Fabrizio, migliore amica di Giorgia Soleri, ha lanciato una frecciatina a Damiano David e ai Maneskin. Via Instagram, la ragazza non è riuscita a tenere a freno la lingua.

Giorgia Soleri, l’amica lancia una frecciatina a Damiano e ai Maneskin

Quando Giorgia Soleri e Damiano David si sono lasciati, la migliore amica di lei, tale Federica Fabrizio, non ha aperto bocca. Nelle ultime ore, però, la ragazza ha lanciato una frecciatina al cantante e agli stessi Maneskin. Via Instagram, ha aperto un box domande con i fan e non è riuscita a tenere la lingua a freno quando le hanno posto un quesito particolare.

Le parole di Federica Fabrizio

Un fan le ha fatto notare:

“L’ipocrisia di certi artisti nell’urlare Fu*k Putin al Coachella e poi stare zitti ora…”.

L’amica di Giorgia Soleri non ha replicato a parole, ma con una foto che la immortala con una mano sulla testa. Il riferimento a Damiano David e ai Maneskin è chiaro.

Giorgia Soleri: a cosa si riferisce l’amica?

Il riferimento del fan di Federica Fabrizio è chiaro: Damiano, durante l’esibizione al Coachella 2023, aveva mandato a quel paese Vladimir Putin chiedendo lo stop alle armi e la pace. Adesso, invece, i Maneskin non hanno aperto bocca sulla questione palestinese. La frecciatina, ovviamente, non ha nulla a che vedere con Giorgia Soleri e la rottura con l’ex fidanzato.