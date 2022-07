Marco Cucolo e Lory Del Santo si sono lasciasti? Interviene l’ex naufraga

Lory Del Santo ha rotto il silenzio in merito alle indiscrezioni riguardanti il suo presunto addio a Marco Cucolo.

Storia d’amore al capolinea per Lory Del Santo e Marco Cucolo? L’attrice ed ex naufraga è intervenuta sulla questione.

Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono lasciati?

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi Lory Del Santo aveva espresso il desiderio di prendere una pausa dalla relazione con Marco Cucolo e a seguire i due non si sono mostrati più insieme.

Nonostante rumor sempre più insistenti dessero ormai per finita la relazione tra i due, Lory Del Santo ha smentito la questione e ha affermato che, dopo l’intervento che dovrà subire per i calcoli alla cistiffelea, Cucolo la raggiungerà in America, dove lei si è recata per trascorrere del tempo insieme a suo figlio.

“Certo è tutto ok tra noi. Lui è a Napoli, deve operarsi. Siamo divisi adesso ma poi verrà da me se i tempi dell’operazione lo permettono“, ha dichiarato l’attrice.

Lei e Cucolo hanno vissuto un momento di crisi a seguito della loro partecipazione all’Isola dei Famosi e Lory Del Santo aveva espresso il desiderio di prendersi una pausa di riflessione. A quanto pare il suo giovane fidanzato sarebbe riuscito a farsi perdonare.

“Per adesso è stato in albergo, non lo voglio a casa al momento. Ieri notte a letto abbiamo parlato de L’Isola e io ho spiegato quello che mi aveva dato fastidio di lui.

Dopo poco lui si è girato e ha detto che aveva sonno. Se è tutto risolto? Adesso lui deve operarsi, io devo partire in America a trovare mio figlio. Non posso più rimandare e con Marco non ci vedremo per un po’“, aveva dichiarato l’attrice dopo la lite.