Raffaella Scuotto, perché le foto sono state rimosse dai social?

Raffaella Scuotto, scelta di Brando Ephrikian a Uomini e Donne, ha spiegato ai fan perché alcune foto sono state rimosse dai social. A quanto pare, la corteggiatrice è stata costretta a farlo.

Qualche giorno fa, Raffaella Scuotto ha pubblicato su Instagram alcune foto che la immortalavano di schiena. Niente di eclatante, eppure è stata costretta a rimuovere gli scatti da Instagram. Qual è il motivo? A spiegarlo è stata lei stessa, svelando ad una fan di essersi trovata improvvisamente catapultata nel Medioevo.

Raffaella Scuotto ha spiegato:

“Ho dovuto eliminarle perché ero in shadowban dal 10 aprile a causa delle segnalazioni che in realtà non condivido, perché le foto non avevano nulla in mostra se non la schiena. Ma va bene così, siamo ancora nel Medioevo e ci si sconvolge per un po’ di pelle in mostra!”.