Colpo di scena nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Brando Ephrikian ha scelto all’improvviso, durante la puntata. Chi ha preferito il tronista tra Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi? I presenti in studio sono esplosi.

Uomini e Donne: Brando Ephrikian ha scelto

Grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne che sono trapelate sui social sappiamo che Brando Ephrikian ha scelto. Il tronista è arrivato alla fine del suo percorso con due corteggiatrici completamente diverse, Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. Chi ha preferito tra le due? Il ragazzo è entrato in studio dicendo di essere vicino alla scelta, poi sono successe delle cose che lo hanno convinto a rivelare la sua preferenza in seduta stante.

Uomini e Donne: Brando tra Raffaella e Beatriz

La scorsa settimana, Brando è uscito in esterna sia con Beatriz che con Raffaella. Nella registrazione di Uomini e Donne che lo ha visto fare la sua scelta, Maria De Filippi è partita proprio dai video delle esterne, dando la preferenza alla D’Orsi. Si sono visti a Milano e ci sono stati diversi baci e abbracci. Raffaella, nel frattempo, ha assistito al filmato dietro le quinte. E’ scoppiata a piangere e, in un primo momento, ha rifiutato di entrare in studio.

Uomini e Donne: la scelta di Brando

Alla fine della fiera, Raffaella è entrata in studio e ha chiarito la situazione, per poi scappare nuovamente minacciando non tornare più a Uomini e Donne. Mentre le telecamere stavano riprendendo lo sfogo della corteggiatrice, Brando è apparso pensieroso e, dopo le domande della De Filippi, ha chiesto alla Scuotto di tornare in studio e l’ha scelta, lasciando Beatriz senza parole.