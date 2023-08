La prima puntata di Uomini e Donne 2023/2024 deve ancora andare in onda, ma abbiamo già le prime segnalazioni. Secondo alcune fonti, il nuovo tronista Brando è fidanzato.

Uomini e Donne: il nuovo tronista Brando è fidanzato?

Le anticipazioni della prima registrazione di Uomini e Donne 2023/2024 ci hanno svelato i nomi dei tre nuovi tronisti: Manuela Carrier, Cristian e Brando. Quest’ultimo è un ragazzo di 22 anni di Treviso ed è proprio su di lui che abbiamo la prima segnalazione. Pare che sia fidanzato con una certa Alice.

Le segnalazioni su Brando di Uomini e Donne

Stando ad alcune segnalazioni arrivate alla pagina Twitter Amici News, il nuovo tronista Brando è fidanzato. Tra i diversi messaggi arrivati alla pagina, si legge: “Tutto vero. Il tronista di Treviso è fidanzato. Fonti certe. Ora scrivo a Gianni e a tutta la redazione“, oppure “Questo era fidanzato fino a ieri con Alice ****. Mettevano storie insieme e tutto quanto. Sono scioccata“, o ancora “Però effettivamente lei lo taggava, invece lui no. Forse non poteva far sapere che ci usciva ancora“.

Uomini e Donne: il nuovo tronista Brando messo spalle al muro

Al momento, non abbiamo alcuna certezza sulla veridicità delle segnalazioni arrivate sul nuovo tronista Brando. Di certo, Maria De Filippi e il suo staff provvederanno a fare le dovute ricerche e lo metteranno spalle al muro. La prima puntata di Uomini e Donne è fissata per lunedì 11 settembre 2023.