Nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne 2023/2024, Maria De Filippi ha negato il trono a Francesca Sorrentino. Secondo la conduttrice, l’ex volto di Temptation Island non è ancora pronta per affrontare questa avventura.

Uomini e Donne: De Filippi nega il trono a Francesca Sorrentino

Con la sua partecipazione a Temptation Island, Francesca Sorrentino è riuscita a fare breccia nel cuore dei fan. E’ per questo che molti speravano di vederla diventare tronista di Uomini e Donne. Durante la prima registrazione del programma, Maria De Filippi l’ha invitata in studio per parlare della sua avventura nel programma delle tentazioni. Non solo, la conduttrice le ha anche negato il trono, spiegandole che, a suo parere, non è ancora pronta per una nuova avventura.

La decisione di Maria De Filippi

La De Filippi, stando a quanto dichiarato da Lorenzo Pugnaloni, “ha sottolineato il fatto che è molto amata dal pubblico e acclamata affinché fosse la nuova tronista“. Nonostante tutto, Maria ritiene che Francesca non sia ancora pronta per trovare un nuovo amore. E’ per questo che la Sorrentino, almeno per il momento, non salirà sul trono di Uomini e Donne.

Francesca Sorrentino tronista di Uomini e Donne in futuro

Il fatto che la De Filippi le abbia negato il trono di Uomini e Donne non significa che non avrà mai la possibilità di entrare a far parte del programma. Non a caso, Maria ha sottolineato “si vedrà, magari più avanti“. Lo stesso Filippo Bisciglia, presente alla registrazione per i confronti di Temptation Island, ha consigliato a Francesca di riflettere su questa possibilità.