Manca poco all’inizio della stagione 2023/2024 di Uomini e Donne. Nella giornata di giovedì 24 agosto è andata in scena la prima registrazione e abbiamo anticipazioni allettanti.

Uomini e Donne 2023/2024: anticipazioni prima registrazione

Uomini e Donne 2023/2024 sta per tornare in televisione: il debutto è fissato per lunedì 11 settembre. Nel frattempo, giovedì 24 agosto è stata effettuata la prima registrazione e grazie a Lorenzo Pugnaloni abbiamo alcune interessanti anticipazioni. Partiamo dal primo dato: Ida Platano, almeno per il momento, non è una nuova opinionista. In studio, infatti, c’erano soltanto Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Uomini e Donne 2023/2024: i grandi assenti

Lorenzo Pugnaloni, via Instagram, ha fatto sapere:

“In studio presenti Tina Cipollari e Gianni Sperti, e non Ida Platano (fake news che potesse diventare opinionista). Per quanto riguarda il Trono over ci sono state due grandi assenze: Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Tuttavia, può darsi che dovessero entrate ma non hanno avuto più tempo. Presenti Gemma Galgani, Aurora Tropea e Roberta Di Padua. Sono nate delle discussioni nel parterre già molto colorite”.

Nella prima registrazione di Uomini e Donne non erano presenti né Armando e né tantomeno Riccardo. E’ possibile, però, che i due cavalieri non abbiano fatto in tempo ad entrare in studio.

Uomini e Donne 2023/2024: presentati i nuovi tronisti

Le anticipazioni ci dicono che la prima registrazione di Uomini e Donne 2023/2024 è stata dedicata soprattutto alla presentazione dei nuovi tronisti. Sono tre, due maschi e una femmina. I primi sono sconosciuti, mentre l’ultima è un volto noto di Temptation Island: Brando, Christian e Manuela Carriero.