Dopo giorni di chiacchiericcio arriva una prima conferma sulla nuova opinionista di Uomini e Donne. A sedersi accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti dovrebbe essere Ida Platano, che ha condiviso sui social un video “spoiler”.

Uomini e Donne: Ida Platano è la nuova opinionista

Da giorni, ormai, si parla della nuova opinionista di Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni, Maria De Filippi avrebbe scelto di richiamare in studio Ida Platano. Adesso, ad un passo dall’inizio delle registrazioni, l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri ha pubblicato un video “spoiler” che lascia poco spazio ai dubbi.

Il video spoiler di Ida Platano

Con una serie di Instagram Stories, Ida ha dichiarato:

“Forse questo giovedì capiterà qualcosa? Comunque fa molto caldo. Adesso devo andare a fare due o tre cose. E poi, e poi, e poi…”.

La Platano non ha parlato in modo esplicito di Uomini e Donne, ma i fan non hanno alcun dubbio perché giovedì è proprio il giorno in cui dovrebbero iniziare le registrazioni del programma di Maria De Filippi.

Ida Platano accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti

Al momento, è bene sottolinearlo, non abbiamo alcuna conferma che Ida è la nuova opinionista di Uomini e Donne. Nonostante tutto, per i fan le sue parole sono un chiaro spoiler. Nel frattempo, sappiamo che Tina Cipollari e Gianni Sperti torneranno in studio. L’ex marito di Paola Barale ha dichiarato:

“Dopo la fine della registrazione sono rimasto in studio. Tina in maniera un po’ sfacciata ha chiesto a Maria se ci avrebbero richiamati per settembre. Dopo la sua risposta ci siamo rassicurati. Poi però è anche vero che tutti siamo importanti e nessuno è indispensabile. Quindi non so se le cose sono cambiate all’ultimo”.