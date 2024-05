Governo: Meloni mercoledì vedrà Stoltenberg, venerdì premier iracheno

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Settimana ricca di impegni per la premier Giorgia Meloni, che lunedì presiederà la riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Mercoledì, alle ore 11.30, la presidente del Consiglio riceverà il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, mentre alle 17 sarà alla Camera, in Sala della Regina, dove è previsto un suo intervento all'incontro 'La Costituzione di tutti. Dialogo sul premierato'. Giovedì alle 11.30 Meloni sarà in Senato per le celebrazioni del 'Giorno della memoria' dedicato alle vittime del terrorismo. Infine venerdì figurano in agenda due incontri a Palazzo Chigi: alle 11.30 la premier vedrà il Presidente della Baviera, Markus Thomas Theodor Söder; mentre nel pomeriggio, alle 15.30, riceverà il primo ministro della Repubblica d'Iraq, Mohammed Shia' Al Sudani.