Milano-Cortina: pm, 'imprenditore indagato favorì nomina dirigente in Fondazione'

Milano, 21 mag. (Adnkronos) - Nel decreto di perquisizione nell'inchiesta che riguarda l'evento Milano-Cortina 2026 si fa riferimento, in merito all'accusa di corruzione mossa dalla procura meneghina che vede indagati due ex dirigenti della Fondazione Vincenzo Novari e Massimiliano Zu...

Milano, 21 mag. (Adnkronos) – Nel decreto di perquisizione nell'inchiesta che riguarda l'evento Milano-Cortina 2026 si fa riferimento, in merito all'accusa di corruzione mossa dalla procura meneghina che vede indagati due ex dirigenti della Fondazione Vincenzo Novari e Massimiliano Zuco e l'imprenditore digitale Luca Tomassini, si vigila anche sulla nomina di Zuco. In conversazioni WhatsApp, che risalgono al novembre 2019, "Tomassini faceva riferimento a propri pregressi rapporti con Novari (con cui ha rapporti di vecchia data, ndr)", inviando all'amico Zuco lo screenshot di una conversazione, in cui "già riferiva di essere intervenuto al fine di consentire il proprio inserimento lavorativo nel comitato organizzatore delle Olimpiadi", di prossima costituzione.

"Nomina che effettivamente è avvenuta, tramite l'intervento di Novari (amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 dal 9 dicembre 2019), nel ruolo di direttore tecnico dei servizi digitali (Digital director) con un compenso complessivo per Zuco di 857.732 euro dal 2020 e il 2022 e con assegnazione di auto Smart, fin dal novembre 2019, pagata direttamente da Tomassini tramite Vetrya per le 'cortesie' fatte 'ultimamente' (così si esprime in chat lo stesso Tomassini) e venendo così investito da Novari, dapprima di fatto e successivamente con delega formale, a stipulare contratti ed effettuare affidamenti per conto dell'Ente nell'ambito del settore tecnologico/digitale".