J-Ax: frecciatina velenosa a Fedez

L’amicizia tra J-Ax e Fedez potrebbe essere arrivata nuovamente al capolinea. Alessandro Aleotti ha lanciato una frecciatina al collega, tirando in ballo l’incompatibilità del suo essere padre con la “vita spericolata“.

“È molto estremo: estremamente cattivo, estremamente buono, affettuoso o scostante. E a me queste robe piacciono. È una persona che vive secondo le sue regole, un po’ un anarchico, ma anche un imprenditore molto intelligente“, dichiarava J-Ax qualche mese fa parlando di Fedez. Negli ultimi tempi, però, i due potrebbero aver messo fine ancora una volta alla loro amicizia. Sembra, infatti, che Alessandro Aleotti abbia lanciato una frecciatina a Federico Lucia.

Nel corso di un’intervista a Radio Deejay, J-Ax ha dichiarato:

“Io sono per la vita spericolata di un artista finché l’artista è da solo e non mette in mezzo altre persone. Io dal momento che ho messo in mezzo alla mia vita altre persone, anche Jad, poi una famiglia, un partner e soprattutto un figlio… non ho rispetto per chi continua con la vita spericolata dopo aver messo al mondo un bambino. Non ho scusanti, non mi interessa se sei una persona incompleta o se hai la depressione. Quando è il momento di assumersi le responsabilità da uomo e da padre, se non lo fai io non ti rispetto”.