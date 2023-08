Secondo alcune indiscrezioni dell’ultima ora, Ida Platano potrebbe tornare a Uomini e Donne con una veste nuova. Adesso che è fidanzata con Alessandro Vicinanza, Maria De Filippi potrebbe averla ingaggiata come opinionista.

Ida Platano nuova opinionista di Uomini e Donne?

Durante l’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne, Ida Platano ha lasciato il programma con Alessandro Vicinanza. A distanza di mesi, la loro relazione va a gonfie vele e i due si mostrano sui social più innamorati che mai. Secondo un’indiscrezione lanciata da Blasting News, alcuni riferiscono che Maria De Filippi abbia ricontattato la dama per proporle il ruolo di opinionista, ma non si tratterebbe di una notizia fondata.

L’indiscrezione su Ida Platano

Secondo Blasting News, anche se qualcuno sostiene che Ida potrebbe diventare una “nuova opinionista a bordo campo“, una fonte ha riferito che si tratta solo di una bufala. E’ bene sottolineare che è soltanto un’indiscrezione e al momento non abbiamo alcuna conferma in merito.

Ida Platano accanto a Tina, Gianni e Tinì?

In attesa di scoprire la verità, se Ida dovesse approdare a Uomini e Donne le alternative sarebbero due: la Platano come nuova opinionista al posto di Tinì, oppure in aggiunta a lei. Si esclude, infatti, che Tina Cipollari e Gianni Sperti siano stati fatti fuori da Uomini e Donne.