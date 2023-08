Uomni e Donne, la trasmissione potrebbe iniziare in anticipo: ecco quando

Ci sarebbero delle importanti novità che riguardano il programma Uomini e Donne, condotto come sempre da Maria De Filippi. La trasmissione potrebbe essere anticipata di circa una settimana rispetto alla sua iniziale programmazione. L’indiscrezione arriva dal sito “Isaechia”. Contemporaneamente circolano rumor che riguardano i nuovi protagonisti e protagoniste che si siederanno sul “trono”.

Uomini e Donne, l’inizio trasmissione potrebbe essere anticipato: l’indiscrezione

Stando a quanto emerge dal rumor riportato dal noto sito, Uomini e Donne potrebbe iniziare l’11 settembre e non quindi il 18 settembre come precedentemente fissato. Proprio l’11 settembre dovrebbe partire anche la nuova versione “riveduta e corretta” del Grande Fratello che quest’anno vedrà protagonista (ancora una volta) il conduttore Alfonso Signorini. Non va dimenticato che debutterà come opinionista la giornalista Cesara Buonamici.

Tina Cipollari al timone di un programma tutto suo?

Sempre in queste ultime ore si stanno diffondendo rumor interessanti che riguardano la storica “Vamp” Tina Cipollari. Ricordiamo che su quest’ultima si erano diffuse voci secondo le quali sarebbe stata fatta fuori dal programma e invece è stata lei stessa con un post su Instagram a smentire prontamente. Dagospia, attraverso la rubrica “Pillole di Gossip di Ivan Rota”, ha fatto sapere che Tina potrebbe approdare alla conduzione di un programma nientemeno che su La5.