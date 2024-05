Visibilia: Conte, 'liste chiuse sennò Meloni poteva candidare Santanchè con Sgarbi...'**

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Peccato che le liste europee siano ormai chiuse. Ora che per la ministra Santanchè è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per truffa sui fondi Covid che servivano a imprese e lavoratori, Meloni non farà più in tempo a farla dimettere...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Peccato che le liste europee siano ormai chiuse. Ora che per la ministra Santanchè è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per truffa sui fondi Covid che servivano a imprese e lavoratori, Meloni non farà più in tempo a farla dimettere e a candidarla per le Europee in compagnia di Sgarbi". Così Giuseppe Conte su twitter.