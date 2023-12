Riccardo Guarnieri è stato scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che un’indiscrezione ha ipotizzato la sua presenza a Roma nel programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri è il nuovo tronista?

Secondo un’indiscrezione lanciata da MondoTv24, Riccardo Guarnieri potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’ex cavaliere, che nel corso dell’estate 2023 si era fidanzato, sarebbe tornato single proprio nelle ultime settimane.

L’indiscrezione su Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Al momento, è bene sottolinearlo, la presenza di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne come nuovo tronista è solo un’indiscrezione. MondoTv24 parla di semplici voci corridoio, per cui non c’è nulla di certo. Soltanto qualche giorno fa, però, si mormorava di un avvistamento dell’ex cavaliere a Roma: che si sia recato nella Capitale per registrare il suo video di presentazione? Per ora non possiamo saperlo.

Riccardo Uomini e Donne: come reagirà Ida Platano?

In attesa di scoprire se Riccardo è stato scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne, una domanda sorge spontanea: come la prenderà l’ex fidanzata Ida Platano? Se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, i due si ritroverebbero a condividere fianco a fianco l’esperienza del trono.