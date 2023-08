Riccardo Guarnieri fuori da Uomini e Donne: il motivo

Stando a quanto sostengono alcune indiscrezioni, Riccardo Guarnieri è ufficialmente fuori da Uomini e Donne. La scelta, però, non è stata fatta dallo staff di Maria De Filippi ma dallo stesso cavaliere.

Riccardo Guarnieri fuori da Uomini e Donne

Le anticipazioni sulle prime due registrazioni di Uomini e Donne ci hanno fornito qualche informazione anche sui protagonisti del trono Over. Le assenze che, ad oggi, hanno fatto discutere sono soprattutto quelle di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, a quanto pare, ha scelto di non partecipare più al programma di Maria De Filippi.

Perché Riccardo non è più a Uomini e Donne?

Isa&Chia ha ricevuto una segnalazione che spiega il motivo per cui Riccardo è fuori da Uomini e Donne. Si legge:

“Sì, è vero, l’ho visto anche io. Mano nella mano con una giovane ragazza. Abitiamo a pochi chilometri di distanza. Lei è giovane e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi, biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociato!”.

Riccardo Guarnieri è fidanzato

A quanto pare, Riccardo Guarnieri non è più a Uomini e Donne perché ha trovato l’amore. Al momento, non abbiamo conferme da parte del diretto interessato e non conosciamo neanche l’identità della nuova fidanzata.