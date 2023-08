Grazie alle anticipazioni sull’ultima registrazione di Uomini e Donne sappiamo che nel trono Over c’è stato un grande ritorno. Stiamo parlando della dama Barbara De Santi.

Uomini e Donne, anticipazioni: è tornata Barbara De Santi

Lunedì 28 agosto 2023 è stata registrata la seconda puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sappiamo che c’è stato un grande ritorno nel trono Over. Si tratta di Barbara De Santi, una delle dame più discusse di tutta la storia del programma mariano.

Fan in delirio per il ritorno di Barbara De Santi

Barbara De Santi mancava da Uomini e Donne dal 2020, ma la sua prima apparizione risale al 2013. Negli anni, i suoi scontri sono diventati memorabili e hanno contribuito a creare un po’ di sano e costruttivo trash. E’ anche per questo che i fan sono stati contenti di sapere del suo ritorno nel parterre del trono Over.

Barbara De Santi pronta a rimettersi in gioco

In una recente intervista rilasciata a Tag24, Barbara De Santi ha raccontato di essere pronta per rimettersi in gioco. In questa nuova avventura a Uomini e Donne intende davvero trovare il vero amore e spera che sia la volta buona.