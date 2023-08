Uomini e Donne: il tronista Cristian è fidanzato?

Anche se la prima puntata di Uomini e Donne deve ancora andare in onda, le prime polemiche sono scoppiate già da qualche giorno. Secondo alcune indiscrezioni, dopo Brando, anche il tronista Cristian è fidanzato. Il diretto interessato ha perso la pazienza sui social.

Grazie alle anticipazioni della prima registrazione di Uomini e Donne abbiamo scoperto l’identità dei nuovi tronisti. Le polemiche sono scoppiate in un lampo. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, due dei tre tronisti sono già fidanzati. Il primo ad essere scoperto, almeno secondo la versione dei beninformati, è stato Brando. Il 22enne, originario di Treviso, dovrebbe avere una relazione con una certa Alice. Adesso è il turno di Cristian.

Secondo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, Cristian è fidanzato con una ragazza da ben 4 anni. I due, ad inizio agosto, hanno anche trascorso una vacanza insieme a Lampedusa. La fan dell’esperta di gossip ha raccontato di averli beccati in atteggiamenti intimi, mentre si baciavano e abbracciavano. Ovviamente, il tutto è stato documentato da una foto inviata a Deianira. Quest’ultima, per proteggere la privacy dei diretti interessati, non ha mostrato lo scatto.

Visto il chiacchiericcio, Cristian ha deciso di rompere il silenzio. Il nuovo tronista di Uomini e Donne ha affidato la sua replica ai social. Si legge:

“Per partecipare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazzi con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho così come ce l’ha anche la mia ex. È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata quando ancora stavamo insieme. Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato. Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato solo un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023) e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023)”.