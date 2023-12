Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che l’ex cavaliere ha pubblicato una foto che lo immortala a Roma proprio nel giorno della registrazione del programma di Maria De Filippi.

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne: la foto sospetta

Qualche giorno fa, è rimbalzata una notizia che ha subito attirato la notizia dei fan di Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri è tornato single. Tutti hanno iniziato a immaginare un suo ritorno nel programma di Maria De Filippi e la conseguente reazione di Ida Platano. Nelle ultime ore, la sua presenza nel salottino di Canale 5 sembra essere confermata da una foto ambigua che lo immortala a Roma.

Riccardo a Roma nel giorno della registrazione di Uomini e Donne

Via Instagram, Riccardo ha condiviso una foto che non ha nulla di particolare. Si nota un paesaggio notturno e nient’altro. Ad aver attirato la curiosità dei fan, però, è stata la localizzazione: Roma. Che si sia presentato nella Capitale per partecipare alla registrazione di Uomini e Donne? Lo scatto è apparso proprio nel giorno in cui agli Elios c’è gran fermento.

Riccardo Guarneri: cavaliere o corteggiatore di Ida?

In attesa di scoprire se Riccardo Guarnieri tornerà a Uomini e Donne o meno, i fan si pongono una domanda. Se dovesse riapparire nel salottino, lo farà nei panni di cavaliere o di corteggiatore di Ida Platano? Lo scopriremo presto.