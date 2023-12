Riccardo Guarnieri è tornato single. Questo significa che Ida Platano, dopo Alessadro Vicinanza, nel parterre di Uomini e Donne potrebbe ritrovarsi anche l’ex fidanzato pugliese.

Uomini e Donne: Ida Platano potrebbe ritrovare Riccardo

Sono anni, ormai, che Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno messo fine alla loro relazione. Eppure, i fan più nostalgici continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Adesso che l’ex cavaliere di Uomini e Donne è tornato single, in molti si aspettano di rivederlo nel parterre del trono Over.

Uomini e Donne: come la prenderebbe Ida?

Di certo, se Riccardo dovesse tornare a Uomini e Donne, per Ida Platano sarebbe un colpo difficile da mandare giù. I due non si vedono da circa un anno, da quando la Platano ha lasciato il programma di Maria De Filippi con Alessandro Vicinanza. Ovviamente, i fan sperano che Guarnieri torni nel programma per corteggiare la nuova tronista.

Riccardo Guarnieri è tornato single

A rendere pubblica la notizia su Guarnieri tornato single è stato Lorenzo Pugnaloni. Via social, l’esperto di Uomini e Donne ha fatto sapere: