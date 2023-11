Uomini e Donne: Ida Platano è la nuova tronista

A sorpresa Ida Platano ha annunciato di essere pronta a tornare a Uomini e Donne e in veste di tronista dello show. La sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza sarebbe giunta al termine.

Ida Platano torna a Uomini e Donne

Ida Platano è pronta a tornare a Uomini e Donne in veste di tronista, e lei stessa ha confessato la questione sedendo sulla poltrona da tronista lasciata vuota da Manuela Carriero e affermando: “Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Faccio la parrucchiera e passo la gran parte del tempo nel mio salone”, e ancora: “Sono nuovamente single. Dopo una storia durata 11 mesi, ho deciso di chiudere. Oggi voglio rimettermi in gioco. Non rincorrerò più nessuno. Sono molto romantica, una donna decisa, dinamica, impulsiva, aggressiva, gelosa e diretta. Questo può dare fastidio ma non mi interessa”.

Finora Ida non aveva fatto parola della sua rottura con Alessandro, con cui aveva lasciato il dating show di Maria De Filippi appena un anno fa. I due da diverso tempo non si mostravano più insieme sui social e in tanti, tra i fan, sono rimasti stupiti nell’apprendere la questione. Alessandro romperà il silenzio ora che Ida è tornata nel programma tv di Maria De Filippi?