Leonardo Greco, da Uomini e Donne ad agente immobiliare: piovono insulti, ma lui non incassa in silenzio.

Leonardo Greco è stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne. Eppure, dopo il suo percorso nel programma ha deciso di frequentare per poco il mondo dello spettacolo, preferendo la professione di agente immobiliare. E’ per questo che nelle ultime ore è stato oggetto di insulti.

Leonardo Greco fa l’agente immobiliare: piovono insulti

Da tronista di Uomini e Donne ad agente immobiliare di successo: cosa c’è di male? E’ questa la domanda che viene in mente leggendo tutti gli insulti che ha ricevuto Leonardo Greco. Via social, l’uomo si è lasciato andare ad uno sfogo, sottolineando che ama molto il suo lavoro. Tra i tanti commenti degli hater si legge: “Ma da vip ad agente immobiliare è un attimo”, oppure “Ma allora non hai avuto successo come ex tronista di Uomini e Donne“, o ancora “Come ti sei ridotto“.

Lo sfogo di Leonardo Greco

Leonardo Greco, stanco degli insulti, ha dichiarato:

“Che fine ho fatto? Lavoro, ho una società, ma soprattutto vado fiero del mio lavoro. Non sto rubando. Mi impegno con tutto me stesso e sono soddisfatto. I social sono un mondo meraviglioso. Queste piattaforme potrebbero avere un’utilità pazzesca, ma purtroppo il più delle volte evidenziano l’ignoranza e la cattiveria delle persone. Vi faccio degli esempi esempi: ‘Ma da vip ad agente immobiliare è un attimo’. ‘Da famoso ad agente immobiliare a provvigioni, dalle stelle alle stalle’. ‘Ma allora non hai avuto successo come ex tronista di Uomini e Donne’. Oltre a questi potrei metterne tanti altri. Tutti che mi dicono che da volto di Uomini e Donne ‘mi sono ridotto a fare questo’”.

Leonardo Greco fiero del suo lavoro

Greco, che fortunatamente ha la testa sulle spalle, ha sottolineato di essere fiero del suo lavoro. Ha dichiarato: