L'ex tronista di Uomini e Donne Leonardo Greco si trova in ospedale per il Coronavirus: ecco come sta oggi nel racconto della fidanzata

Leonardo Greco per fortuna sta meglio, come recentemente raccontato dalla fidanzata Cinzia. Per il momento, in ogni caso, l’ex tronista di Uomini e Donne rimane ancora ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di Milano. Il 37enne, dopo l’esperienza sul Trono Classico di Maria De Filippi, lavora oggi come vocalist, speaker e organizzatore di eventi. Purtroppo per lui, ha però contratto il Coronavirus.

Nessuno dei suoi parenti o dei suoi amici può ancora andare a trovarlo, tantomeno la sua amata Cinzia, anche lei in quarantena. Accanto a Leo da circa tre anni, la giovane ha raccontato in una recente intervista tutto il calvario passato dall’ex tronista, peraltro da sempre uno sportivo e certamente non fumatore. “Leonardo ora sta meglio e risponde bene alla terapia.

Sono certa che sia in buone mani, ma non vedo l’ora che torni”, ha affermato la donna.

Buongiorno, mi avete dimostrato da subito tantissimo affetto , ve lo voglio ripagare con il mio sorriso perché è il mio secondo giorno senza ossigeno e non ho più febbre … Il percorso è ancora lungo, sto facendo una terapia che mi da malessere e nausea…però dopo 13 giorni inizio a vedere un filo di luce .. Un pensiero a voi e ai vostri cari Grazie ❤️ Leonardo

Leonardo Greco: il calvario in ospedale

Leonardo Greco ha iniziato a non stare bene il 29 febbraio, poi il giorno successivo sono arrivate febbre e tosse. Nei giorni seguenti, vedendo la febbre non si abbassava e la tosse peggiorava, ha dunque consultato il suo medico di base.





Se dapprima gli era stata consigliata la quarantena a domicilio, dopo una grave crisi respiratoria Leonardo è stato trasferito al Sacco di Milano. Sono serviti tre tamponi prima di arrivare a capire che non aveva una polmonite ma aveva contratto il Coronavirus.