Fdi: palco vista mare, a Pescara attesa per annuncio Meloni domenica

Pescara, 26 apr. – (Adnkronos) – Un palco imponente con vista mozzafiato, affacciato sul mare. E’ da qui, dalla centralissima Piazza Primo Maggio a Pescara, che Giorgia Meloni chiuderà la conferenza programmatica di Fdi, al via da oggi fino a domenica. Cresce l’attesa del suo annuncio, perché è da Pescara che la premier scioglierà la riserva sulle elezioni europee, sulla sua discesa in campo. Pochi i dubbi, che sembrano trovare conferma anche nella scelta dell location che si presta ad annunci importanti ma foriera anche di qualche guaio.

L'ex deputato Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, ha presentato nei giorni scorsi un esposto puntando il dito contro 'l'ecomostro che occupa un tratto di spiaggia libera per 20 giorni". Tanto che mercoledì in piazza Primo Maggio è arrivata la polizia giudiziaria. "E' tutto in regola – dice all’Adnkronos Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fdi e ‘regista’ della kermesse -: nessuna irregolarità, il perimetro occupato rispecchia esattamente quanto dichiarato, con tutti i permessi del caso. Qualsiasi controllo è ben ammesso, sappiamo di aver rispettato tutte le regole del caso e quindi non abbiamo nulla, ma davvero nulla da temere".

Da qui a domenica, sono attesi oltre 2.200 delegati da tutta Italia, tanto che le strutture alberghiere di Pescara e dintorni sono andate sold out. In Abruzzo – a partire dalle 15 di oggi – si alterneranno ministri, sottosegretari, amministratori locali, personalità ma anche vertici delle partecipate di Stato, tra gli altri il numero 1 di Eni Claudio De Scalzi e il presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo.