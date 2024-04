Calcio: Pablo Ceppelini, ex calciatore del Cagliari, colpito da un coltello l...

Pablo Ceppellini colpito da un coltello: attimi di paura in Colombia nel finale di partita della sfida tra Independiente Medellin e Atletico Nacional

Le immagini mostrano l’incredibile scena: il coltello lanciato in direzione di Ceppellini lo colpisce alla testa, cadendo poi sul terreno di gioco. Il 32enne centrocampista uruguaiano in Italia è transitato tra Cagliari e Lumezzane e adesso gioca in Colombia, nell’Atletico Nacional.

Partita sospesa dopo l’incidente di Pablo Ceppellini

Il calciatore dell’Atletico Nacional, precedentemente nella squadra del Cagliari, cade a terra, ma fortunatamente poi si rialza: l’arbitro ha deciso di sospendere la partita per qualche minuto e poi i giocatori hanno concordato per riprendere il gioco.

Le parole del calciatore dopo l’incidente

«È stato un calcio d’angolo negli ultimi minuti della partita. Mi piovevano addosso un sacco di oggetti, ho sentito come se qualcosa mi esplodesse in testa. Quando sono arrivato nello spogliatoio mi hanno detto che era un coltello. È un peccato perché il calcio è una festa, ma in questo genere di partite ci si è abituati».

Le indagini per quanto accaduto a Pablo Ceppelini in Colombia

Per Ceppelini, medicato in campo dallo staff sanitario dell’Atletico, nessuna grave conseguenza, solo tanta paura e lo sgomento per un episodio che nulla ha a che vedere con il calcio e che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Le autorità colombiane stanno ora cercando di individuare l’autore del gesto.