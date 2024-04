Fedez potrebbe in futuro entrare in politica? Lui: "Mai dire mai"

Fedez è stato il protagonista dell’ultima puntata di Gurulandia, il podcast condotto da Marco Cappelli e Roberto Vertucci.

Fedez potrebbe entrare in politica? La sua risposta

Durante l’intervista, il rapper ha evitato il gossip concentrandosi sul versante “business” della sua vita. Riguardo a un possibile futuro in politica, ha dichiarato: “Mai dire mai, attualmente però no. Magari quando sarò più vecchio”. Fedez ha sottolineato l’importanza di lasciare un’impronta significativa nel paese, come riporta il sito di fanpage.it, Fedez continua “Lo spirito è lasciare qualcosa di importante in questo paese. Ad oggi, se entri nel palazzo è difficile cambiare le cose. È più facile cambiarle fuori e ad oggi non sento l’esigenza di entrare in politica”.

Fedez potrebbe in futuro entrare in politica? “Mai dire mai”

Nell’intervista, Fedez ha anche discusso del suo rapporto con il denaro. Ha chiarito: “Tutti pensano che io sia ossessionato dal denaro, per fortuna no. Sono ossessionato dal fare denaro divertendomi perché il vero lusso non è diventare ricchi. Conosco molte persone ricche che non sono felici. Il segreto è essere ricchi e felici”. Fedez ha espresso il desiderio di costruire cose significative nella vita, raggiungendo gli obiettivi attraverso il divertimento e la realizzazione personale.

La sua intervista su Gurulandia offre uno sguardo più approfondito sulle sue prospettive e filosofie di vita, dimostrando un approccio maturo e riflessivo ai temi che riguardano il successo, la felicità e il senso di realizzazione.